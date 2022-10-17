У тридцатилетнего электрика, которого остановили для проверки этим летом, уровень алкоголя в организме превышал допустимую норму в три раза.

«Я не знаю, что сказать, виноват», – отчеканил житель Рокбрюн в зале коррекционного суда Монако в минувший вторник. 30 июня 2022 года молодой человек ехал по проспекту Княгини Грейс в районе отеля Fairmont, когда и привлек внимание полицейских. Причиной тому стал телефон в руке водителя. Приблизившись, полицейские констатировали совершение не одного, а сразу двух правонарушений.

Поскольку поведение молодого человека казалось подозрительным, сотрудники Службы общественной безопасности провели тест на алкоголь. Бинго: результат оказался положительным, более того, содержание алкоголя в крови в три раза превышало допустимую норму (0,77 мг/л выдыхаемого воздуха при максимуме 0,25 мг/л).

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«Обычно, если я выпил, то за руль не сажусь», — говорит водитель в свое оправдание. Но звучит это неубедительно, потому что его судебное досье красноречиво. Мужчина – мультирецидивист, в прошлом был осужден за вождение в состоянии наркотического опьянения, бегство с места происшествия, пользование автомобилем без страхового полиса. На этот раз он, по собственным словам, сел за руль после ссоры со своей женой.

Судья вопрошает: «Что же должно случиться, чтобы вы перестали садиться за руль, когда выпьете? Знаете, не обязательно же ехать на своей машине, есть общественный транспорт, такси, да можно и просто подождать, пока придёте в себя».

«Мы исчерпали все виды наказаний, и единственное, что осталось в нашем распоряжении – это тюремное заключение», – полагает прокурор, по мнению которого у задержанного есть «проблемы с алкоголем». Слуга закона требует для подследственного месяц реального заключения, год запрета на вождение по Монако и 45 евро штрафа.

По результатам прений сторон рецидивист признан виновным в предъявленных ему правонарушениях. Суд приговорил его к месяцу лишения свободы, запрету вождения в Княжестве не на один год, а на три, и к штрафу в размере 45 евро за использование телефона за рулем.

Пить и водить: каковы риски?

После употребления алкоголя риск спровоцировать смертельную аварию возрастает в 17,8 раз. Даже в малых дозах алкоголь напрямую воздействует на мозг. У человека, в крови которого содержится 0,5 грамма алкоголя на литр крови, уже сужается поле зрения, искажается восприятие рельефа, глубины и дистанции; замедляется восстановление после воздействия яркого света; бдительность и сопротивление усталости снижаются, а координация движений нарушается. В целом, под воздействием алкоголя водитель склонен недооценивать риски и переоценивать свои способности.