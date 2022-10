La soirée des SPORTEL Awards 2022 s’est ce tenue ce lundi soir au Grimaldi Forum, en présence de Georges St-Pierre, Président du Jury, Pierre Casiraghi ou encore Louis Ducruet.

Prix du Ralenti

2022 Olympic Winter Games (USA) – Eric Hamilton, Sam Tydings

Prix du Documentaire

Le réveil des éléphants (France) – Franck Guerin, François Bordes

Prix du Reportage

Remembering Bill Russell (USA) – David Goldfield, Steven Michaud

Prix de l’Innovation

First vertical LaLiga match on TikTok (Espagne) – Ignacio Arrola

Prix de la Promotion d’un Programme

Sport 24 – We Don’t Stop (Royaume-Unis) – Richard Norley, Harry Handyside, Tom Holmes, Hannah Nicholls

Prix de la Publicité – Christian Blachas

Burger King, Partenaire non officiel de la VAR (France)

Prix du Livre – Renaud de Laborderie

L’oeil du sport (France) – L’Équipe

Prix du Documentaire Peace and Sport

For the sake of peace (USA/France) – Christophe Castagne, Thomas Sametin

Prix Spécial du Jury

WO(MAN) POWER (France) – Thomas Gonçalves