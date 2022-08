Véritable icône mondiale et reconnu comme l’un des meilleurs combattants d’arts martiaux mixtes de la planète, Georges St-Pierre a été désigné Jury de SPORTEL Awards 2022, qui se tiendra du 22 au 24 octobre au Grimaldi Forum de Monaco.

Georges St-Pierre, plus communément appelé GSP, a tiré officiellement sa révérence en 2019 au sommet de sa gloire, après 17 ans d‘une brillante carrière.

Il se concentre aujourd’hui sur d’importants projets et sur sa nouvelle carrière d’acteur, après quelques expériences dans le film Captain America : The Winter Soldier, ou encore dans The Falcon and The Winter Soldier.

Né en 1981 à Saint-Isidore, au Québec, Georges St-Pierre débute le karaté Kyokushin à l’âge de 9 ans pour se défendre contre un tyran de son école qui le maltraite quotidiennement, puis se met ensuite à la boxe, au jiu-jitsu brésilien, pratique la lutte et rêve de devenir champion de l’Ultimate Fighting Championship (UFC).

Celui que l’on surnomme « Rush » pour sa rapidité commence sa carrière professionnelle MMA en 2002. Double champion du monde UFC (26 victoires sur 28 combats, dont 8 par knock-out, 6 par soumission, 12 par décision), cet athlète hors du commun réussit en 2017 un retour triomphal au Madison Square Garden, après quatre ans d’absence pour raisons de santé.

Il remporte le titre de l’UFC des poids moyens aux dépens du Britannique Michael Bisping, dans une catégorie qui n’est pas la sienne.

Plusieurs fois élu « Athlète de l’Année » ou encore « Fighter of the Year », GSP est considéré comme le plus grand combattant gentilhomme de l’histoire des combats ultimes.

Athlète engagé, il a fait de son expérience vécue dans son enfance une force qui l’a amené à créer la « GSP Fondation », pour lutter contre le harcèlement chez les jeunes et encourager la promotion de l’activité physique en milieu scolaire.

SPORTEL Awards, événement culturel incontournable depuis 1990

« Georges St-Pierre est une véritable légende du MMA, un athlète aux performances exceptionnelles qui s’est illustré durant toute sa carrière par sa détermination, son humilité et par ses forces morale et physique, confie Laurent Puons, Vice-Président Délégué de Monaco Mediax.

C’est un athlète aux qualités humaines rares. Je suis très heureux et fier qu’il ait accepté de présider le jury d’experts, qui désignera les plus belles images de sport de l’année.»

« En plus des missions qui me sont confiées, celles de présider le jury et de départager les plus belles images, c’est avant tout pour moi une aventure humaine qui s’annonce exceptionnelle, se félicite Georges St-Pierre.

L’occasion unique de retrouver dans un même lieu, les plus grands champions dans leurs disciplines respectives, pour échanger sur notre passion et nos valeurs communes.»

Placé sous la Présidence d’Honneur de S.A.S. le Prince Albert II et créé en 1990, SPORTEL Awards est l’événement culturel incontournable, qui met à l’honneur les plus grands athlètes internationaux de toutes disciplines confondues.

Comme chaque année, des prix seront décernés à l’occasion de la prestigieuse cérémonie des SPORTEL Awards, le lundi 24 octobre au Grimaldi Forum.

Les Podiums d’Or Georges Bertellotti récompenseront les meilleures vidéos de l’année, celles qui mettent en valeur de manière créative le geste sportif, les records sportifs historiques et la beauté du sport. Le Prix du Livre Renaud de Laborderie distinguera lui le plus bel ouvrage sportif.