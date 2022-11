Après deux saisons en F3, Arthur Leclerc va évoluer en F2 la saison prochaine. Le pilote monégasque rejoint l’écurie française DAMS.

Membre de la Ferrari Driver Academy, la filière de jeunes de la Scuderia, et sixième du dernier championnat du monde de F3, Arthur Leclerc rejoint la F2 après trois victoires en deux saisons avec l’écurie Prema.

LIRE AUSSI : À la découverte d’Arthur Leclerc (Ferrari Driver Academy)

« Je suis très heureux de rejoindre DAMS a-t-il confié. L’équipe affiche un palmarès impressionnant dans cette catégorie et j’espère pouvoir y contribuer et permettre ainsi à l’écurie de continuer sur cette lancée. »

De grandes ambitions chez DAMS

Propriétaire et président de l’équipe, l’ancien pilote de Formule 1 passé par Marussia et Caterham, Charles Pic, n’a pas caché son bonheur d’accueillir le pilote monégasque au sein de son écurie.

LIRE AUSSI : Formule 3 : Performance historique pour Arthur Leclerc au Grand Prix de France

« Nous sommes ravis d’accueillir Arthur chez DAMS en 2023, s’est-il félicité. Tout au long de sa carrière, il a démontré son talent et son potentiel et a prouvé qu’il était capable de remporter des victoires. L’équipe a des objectifs élevés pour 2023 et nous sommes convaincus que l’arrivée d’Arthur nous aidera à les atteindre. »