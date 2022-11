Après plus de 1000 kilomètres parcourus entre Valence et Monaco, Jacques Pastor, adjoint au maire et Fulvio Gazzola, maire de Dolceacqua, ont remporté le rallye au volant d’une Kia EV6, sous les couleurs de la Mairie de Monaco.

La traditionnelle remise des prix de la 6ème édition du E-Rallye Monte-Carlo ZENN s’est tenue dimanche 30 octobre dans les salons du Yacht Club de Monaco.

Jacques Pastor et Fulvio Gazzola à l’honneur

L’occasion de récompenser la magnifique course de Jacques Pastor et Fulvio Gazzola, qui sont également arrivés en tête du classement des collectivités, mais aussi la Team « DAGHE MUNEGU ».

Composée de plusieurs entités monégasques (la direction de l’Aménagement urbain, la Force Publique et le Yacht Club), la Team « DAGHE MUNEGU » a également brillé dans d’autres catégories, avec les premières places des classements du Final par Equipes, de l’Equipage Féminin et du DIA ecoRally Cup.