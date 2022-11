La Roca Team a retrouvé chemin de la victoire ce vendredi soir à domicile face à Baskonia (79-74) après deux défaites consécutives.

Les hommes de Sasa Obradovic reprennent des couleurs. Après deux revers face à Dijon et Valence, les Monégasques sont venus à bout de Baskonia dans le sillage d’un grand Elie Okobo (22 points).

La Roca Team (6-2) en profite pour rester au contact de la tête au classement, deuxième ex aequo avec Olympiakos (6-2), derrière Fenerbahçe (7-1), que les coéquipiers de Mike James retrouveront mardi soir (19h) pour un choc au sommet.

Une semaine capitale pour la Roca Team

« On a souffert face à une formation de Baskonia accrocheuse et qui a joué comme on le craignait avant cette rencontre, reconnaissait Yakuba Ouattara à l’issue de la partie. Tous les matchs sont des batailles, et il faut s’arracher pour gagner. C’est ce qu’on a su faire ce soir pour effacer la défaite subie à Valence, et repartir du bon pied. On a une semaine capitale, il faut rester concentré et se remettre tout de suite au travail. »

Prochain rendez-vous pour les Roca Boys, ce dimanche après-midi (17h) en championnat face au CSP Limoges.