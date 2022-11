Stefano Domenicali, président directeur général du Groupe Formule 1 et Flavio Briatore, ambassadeur de la Formule 1 et résident monégasque, ont rendu visite au président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, mardi 22 novembre.

Le président azerbaïdjanais et les deux représentants de la Formule 1 ont échangé autour du Grand Prix d’Azerbaïdjan, dont l’attrait augmente d’année en année. Les différentes parties ont exprimé leur satisfaction du grand nombre de touristes venant en Azerbaïdjan pour regarder les courses. Stefano Domenicali et Flavio Briatore ont fait part de leur volonté de développer encore davantage ces compétitions en Azerbaïdjan.

Le circuit urbain de Bakou fait l’unanimité

Ils ont également souligné que le circuit urbain de Bakou est l’une des plus belles pistes du championnat du monde de Formule 1. Stefano Domenicali et Flavio Briatore ont également déclaré être positivement impressionnés par la beauté, la propreté et le système d’éclairage de la ville de Bakou et ont tenu à féliciter le président Ilham Aliyev.

Les deux représentants de la F1 ont aussi relevé l’importance des travaux réalisés dans le domaine de la sécurité routière dans ces zones, en particulier la construction de milliers de kilomètres de nouvelles routes.