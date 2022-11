Lundi 21 novembre, un séisme a touché l’île de Java, dans la région de Cianjur en Indonésie.

Les recherches continuent dans les décombres, le dernier bilan provisoire fait état de 268 morts. En réaction à ce séisme tragique, Le Prince Albert II a adressé une dépêche officielle à Joko Widodo, Président de la République d’Indonésie.

« Monsieur le Président,

C’est avec une vive émotion et une profonde tristesse que j’ai appris la tragédie qui touche votre pays à la suite du séisme survenu sur l’île de Java dans la région de Cianjur. Cet évènement est un nouveau témoignage de l’intensité croissante des catastrophes naturelles que connaît votre pays. Au nom de la Principauté de Monaco et de ma famille, j’adresse mes sincères condoléances au peuple indonésien qui déplore de nombreuses pertes de vies humaines. Nos pensées et nos prières se tournent vers les familles contraintes de fuir, vers les services de secours ainsi que vers les personnes qui viennent en aide aux blessés.

Soyez assuré, Monsieur le Président, de notre profonde solidarité en ces moments douloureux.

Albert, Prince de Monaco.«