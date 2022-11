Dégustations, animations et découvertes : l’évènement s’annonce incontournable pour tous les passionnés de cuisine et de bons produits. Il se tient du 25 au 28 novembre.

Aujourd’hui s’ouvrent les portes du salon Monte-Carlo Gastronomie. Monaco sait parfaitement réunir sur son territoire le meilleur de la gastronomie comme le montrent ses nombreux restaurants étoilés. Dans le prolongement de cette excellence, le Monte-Carlo Gastronomie rassemble sous le Chapiteau de Fontvieille plus de 100 exposants internationaux venus de toute la France, d’Italie et d’Europe pour faire découvrir les meilleurs produits aux visiteurs et exalter leurs papilles.

Sur plus de 2 500 m², l’évènement propose aux gourmands de déguster, mais aussi d’acheter, des produits d’exception entre foies gras, truffes, caviars, fromages, vins, champagnes, liqueurs… Lieu de rendez-vous des chefs monégasques, ils n’hésiteront pas à vous donner des petits conseils à reproduire chez vous pour régaler toute sa famille et ses invités. Il sera bien évidemment possible de goûter les mets concoctés par les chefs.

Deux concours parmi les nombreuses autres animations

Pour son 25ème anniversaire, le Monte-Carlo Gastronomie voit les choses en grand et organise le quatrième concours Maestro Chef mais aussi, nouveauté cette année, le Maestro Kids.

Huit candidats s’affronteront pendant l’évènement pour déterminer qui sera le meilleur des cuisiniers amateurs. Les chefs monégasques jugeront de la qualité des plats en prenant en considération la créativité, la présentation, le goût et l’anti-gaspillage. La finale de Maestro Chef aura lieu dimanche à midi.

Lundi, six enfants prendront le relai et devront réaliser le meilleur cake salé ou sucré.

Le salon reste ouvert jusqu’au lundi 28 novembre et l’entrée coûte cinq euros pour les adultes et est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.

Vendredi et lundi, l’entrée est libre pour tous de 12 heures à 14 heures.

Plus d’informations : Monte-Carlo Gastronomie