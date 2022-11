Dégustations, spectacles, curiosités et objets emblématiques seront au rendez-vous.

L’année dernière, le salon avait reçu un joli succès. Louis Ducruet était même venu inaugurer l’évènement. Pour cette troisième édition, qui aura lieu du 3 au 4 décembre au Grimaldi Forum, Made in Japan réserve de jolis spectacles pour ses invités.

Le Japon et sa culture ont toujours fasciné en Occident et le salon l’a bien compris en proposant des danses et des défilés de kimonos grâce au groupe « Kimono Japan Beauty ». Le « Rakugo-ka » français, Cyril Coppini, fera découvrir l’art du Rakugo. Plus intriguant et souvent bien moins connu, le Rakugo est un spectacle littéraire japonais dans lequel l’artiste raconte seul une histoire comique en insufflant à l’histoire beaucoup de vie et d’entrain.

LIRE AUSSI : Monaco Friends of Japan : « Le Japon intrigue autant qu’il attire »

Bien évidemment, le salon sera rempli de stands où vous pourrez déguster la gastronomie japonaise et découvrir sa riche culture à travers les nombreux exposants d’encens, de bijoux, de porcelaines, de livres, de thés…

Le salon coûte 10€ et est ouvert de 10 heures à 18 heures, le samedi, et jusqu’à 17 heures le dimanche au Grimaldi Forum, dans la salle Diaghilev. Le défilé de Kimono aura lieu deux fois le 3 décembre, l’un à 10h30 et l’autre à 15 heures. Le dimanche ce sera à 14 heures. Les deux représentations de Rakugo se tiendront à 13h30 le samedi et à 11h30 le dimanche.