Betclic Elite : L’AS Monaco Basket surclasse l’ADA Blois

La Roca Team s'est imposée tranquillement face à Blois (88-70) ce dimanche à Gaston-Médecin.

Les hommes de Sasa Obradovic n'ont pas tremblé face à Blois. Déjà devant à l'issue du premier quart-temps (23-15), les Monégasques ont creusé l'écart tout au long de la partie pour s'offrir un neuvième succès en championnat.

Portés par un collectif solide avec six joueurs qui ont inscrit au moins 10 points (Okobo, Makoundou, Strazel, Ouattara, Blossomgame, Motiejunas), avec une mention spéciale pour Élie Okobo (16 points), les Roca Boys ont assuré l'essentiel à deux jours de retrouver l'ASVEL en championnat.

L'AS Monaco Basket conforte sa deuxième place

"Les gars ont été sérieux et concentrés, on a vu la différence, a confié l'entraîneur monégasque à l'issue de la rencontre. On a utilisé nos avantages et en dehors de cela, le plus important est que nous avons effectué des rotations.

Nous aurons besoin de tous nos joueurs, avec une semaine à trois matches qui arrive. La chimie de l’équipe est en progression, c’est satisfaisant, mais il ne faut jamais prendre quelque chose comme acquis."

LIRE AUSSI : Euroleague : L’AS Monaco Basket fait chuter l’ASVEL

Grâce à ce succès, l'AS Monaco Basket figure à la deuxième place du championnat.