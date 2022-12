Euroleague : L’AS Monaco Basket fait chuter l’ASVEL

Le choc entre les deux cadors du championnat de France a tourné à l'avantage de la Roca Team, qui s'est imposée à sur le parquet de Villeurbanne (84-75).

Au terme d'un match serré jusqu'au quatrième quart-temps, les Monégasques ont fait chuter le champion de France en titre.

Dans le sillage d'un John Brown exemplaire en fin de match (8 points, 5 rebonds), la Roca Team a fait la différence dans le quatrième quart-temps pour s'offrir un huitième succès en Euroleague cette saison.

Seul ombre au tableau, la sortie sur blessure de John Brown après un choc au torse à la dernière minute de la partie.

Un mois de décembre chargé

« On savait que c’était une équipe très physique, et on a répondu présent, notamment en deuxième période au rebond, a analysé Jordan Loyd. C’est une victoire importante pour nous avec de nombreux matchs qui arrivent lors du mois de décembre.

C’est un rythme de fou qui se présente face à nous. On se doit d’aborder toutes les rencontres avec cette même mentalité, que ce soit en championnat ou en Euroleague. »

Prochain rendez-vous pour les Roca Boys, ce dimanche (17h) face à l'ADA Blois Basket.