Euroleague : L’AS Monaco Basket fait chuter le Real Madrid au terme d’un scénario fou

La Roca Team est allée s'imposer au bout de la prolongation sur le parquet du géant espagnol (94-95).

Le shoot à trois points de Mike James à quatre secondes du buzzer suivi d'un lancer-franc a tout changé.

En envoyant les Monégasques en prolongation (88-88) sur un nouvel éclair de génie, le meneur américain a permis aux siens de réaliser un exploit retentissant en s'offrant le Real Madrid sur ses terres.

LIRE AUSSI : Betclic Elite : L’AS Monaco Basket enchaîne face à l’ASVEL

Dans le sillage de sa star américaine (28 points, 4/7 à trois points, 3 rebonds, 3 passes), la Roca Team a été au contact des Espagnols tout au long de la partie, avant de se détacher en prolongation.

Malgré la perte sur blessure de Jordan Loyd (19 points, 4 rebonds, 4 passes), touché au nez et qui doit passer des examens supplémentaires, les hommes de Sasa Obradovic n'ont rien lâché et se sont montrés solides en défense et aux rebonds en prolongation.

La Roca Team seule deuxième au classement

Et même s'ils se sont fait peur sur la fin, sur une dernière possession madrilène à 94-95, l'ultime shoot des Espagnols a fui le panier. De quoi permettre aux Roca Boys de glaner un neuvième succès en Euroleague cette saison.

« C’est une grosse victoire, un match référence pour nous. Pas beaucoup d’équipe peuvent se targuer de venir gagner ici et on l’a fait, s'est félicité Yakuba Ouattara.

LIRE AUSSI : Betclic Elite : L’AS Monaco Basket surclasse l’ADA Blois

En deuxième période, on a été plus agressif, et ça s’est vu au rebond notamment. Tout le monde a contribué ce soir, maintenant on doit garder la tête froide pour la suite. »

La suite passera par un déplacement à Boulogne-Levallois ce dimanche (19h) en championnat et la réception du FC Barcelone en Euroleague mercredi (19h).