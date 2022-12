La Mairie vote un budget de 85,3 millions d’euros pour 2023

Parmi les dépenses à venir : les travaux de rénovation de la Villa Lamartine.

C'est au cours de la séance du Conseil Communal, le 15 décembre dernier, que le Budget 2023 a été voté à l'unanimité par les élus. Un budget exceptionnel, qui s'élève à 85 329 000 euros.

Une hausse de 11,37% par rapport à 2022, qui s'explique notamment par un prélèvement de 3,1 millions d'euros sur le Fonds Financier Communal. Ce prélèvement doit soutenir financièrement trois opérations envisagées sur l'exercice 2023 : la poursuite des travaux de réhabilitation de la Villa Lamartine, de ceux de l'Espace Saint-Charles et de ceux de la Salle du Conseil.

1,8 million d'euros sera ainsi alloué à la Villa Lamartine, qui doit devenir une maison de vie pour accueillir, notamment, les bénéficiaires du Club le Temps de Vivre, en lieu et place de la vidéothèque et la sonothèque municipales et du Musée Latil. Les travaux seront achevés, en principe, en 2023.

450 000 euros serviront, au sein de l'Espace Saint-Charles, à rénover entièrement les vestiaires du personnel du marché de Monte-Carlo, ainsi que les vestiaires du personnel et du public de la piscine Saint-Charles. La fin de ces travaux, initialement prévue pour 2022, est reportée à 2023.

Enfin, la rénovation de la Salle du Conseil sera financée à hauteur de 850 000 euros. « Cette rénovation concernera notamment les sols, les murs et les plafonds, mais également tout l'équipement informatique (solutions logicielles, matériels) et l'ensemble du mobilier de la Salle », précise la Mairie.

En parallèle, le Conseil Communal indique que « les dépenses de personnel et les charges sociales s'élèvent à 52 600 000 € ; elles indiquent une progression des crédits de 11,75%. (...) Cette évolution prend notamment en compte l'évolution du point, les avancements, ainsi que les divers départs à la retraite programmés sur l'année, les accidents du travail ou bien encore les dépenses de prestations maladies espèces. Sont également anticipées les créations de poste. »

Côté recettes, en plus des 3 millions prélevés sur le Fonds Financier Communal, les Produits de la Commune sont estimés à 17 300 400 euros.

Des panneaux publicitaires moins nombreux et plus petits

Le Conseil Communal a également profité de la séance pour aborder le sujet des panneaux publicitaires. « Comme convenu avec le précédent Ministre d'Etat, nous continuons à aérer, nettoyer la ville des panneaux les plus ingrats et rendre plus esthétique notre parc en essayant de le mettre à la hauteur de notre belle Principauté », a introduit l'adjoint au Maire Axelle Amalberti Verdino.

Ainsi, les panneaux sont repensés et leur taille est réduite. « Nous passons [aussi] de 24 à 14 panneaux. Je tiens à rassurer nos clients, dont les associations, qu'il n'y a pas de perte géographique : nous retirons simplement des doublons et ajoutons un écran numérique », ajoute Axelle Amalberti Verdino.

Là encore, ces dispositions, ainsi que les nouveaux tarifs, augmentés de 5% pour 2023, ont été votés à l'unanimité.