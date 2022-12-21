Мэрия приняла бюджет на 2023 год в размере 85,3 миллионов евро

В числе предстоящих работ — реставрация виллы «Ламартин».

На заседании муниципального совета 15 декабря был единогласно принят бюджет на 2023 год. Его объем уникален и составляет 85 329 000 евро.

Повышение на 11,37% по сравнению с 2022 годом объясняется, в частности, тем, что 3,1 миллиона евро были взяты из Финансового фонда коммуны. Эта дополнительная сумма будет направлена на финансирование трёх проектов, запланированных на 2023 год: продолжение работ по восстановлению виллы «Ламартин», а также реставрацию комплекса «Сен-Шарль» и Зала Совета.

Сумма размером 1,8 миллиона евро будет отведена на реставрацию виллы «Ламартин», которая должна стать социальным культурным центром и принять, в частности, клуб «Время жить» (Le Temps de Vivre), который придет на смену городской видеотеке, фонотеке и музею Латиля (Latil). Окончание реставрационных работ запланировано на 2023 год.

450 000 евро будут направлены на ремонтные работы в комплексе «Сен-Шарль», где полностью будет отреставрирован гардероб персонала рынка Монте-Карло, а также гардероб сотрудников и посетителей бассейна «Сен-Шарль». Окончание работ, которое планировалось на 2022 год, перенесено на 2023.

Наконец, 850 000 евро будут направлены на реставрацию Зала Совета. «Предстоит отремонтировать пол, стены и потолки, а также обновить всё компьютерное оснащение (цифровые сети, оборудование) и всю мебель в зале», – уточняют в Мэрии.

Параллельно с этим, муниципальный совет указывает, что «расходы на персонал и социальные выплаты составляют 52 600 000 €; рост ассигнований зафиксирован на уровне 11,75%. (...) Это изменение учитывает, в частности, изменение ставки оплаты труда госслужащих, повышения по службе, запланированные на этот год выходы на пенсию, а также возможные производственные травмы и выплаты пособий по нетрудоспособности. Предусмотрено также создание новых рабочих мест».

Что касается поступлений в казну, помимо 3 миллионов, взятых из Финансового фонда коммуны, предстоящие доходы Коммуны оцениваются в размере 17 300 400 евро.

Рекламных щитов станет меньше, и они будут меньшего размера

Муниципальный совет также затронул на заседании вопрос рекламных щитов. «В соответствии с предварительной договоренностью с Государственным Министром, мы продолжаем освобождать город от загромождающих его рекламных щитов и придавать нашим рекламным щитам более эстетичный вид, стремясь к тому, чтобы они соответствовали нашему прекрасному Княжеству», – заявила заместитель мэра Аксель Амалберти Вердино (Axelle Amalberti Verdino).

Размер рекламных щитов будет уменьшен, и их количество сокращено. «Мы перейдем [также] от 24 к 14 щитам. Хочу заверить наших клиентов, среди которых есть и ассоциации, что никто не пострадает: мы просто уберем дубликаты и добавим цифровой экран», – добавила Аксель Амалберти Вердино.

Эти решения, как и увеличение на 5% тарифов на 2023 год, были приняты единогласно.