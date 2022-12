Le Prince Albert Ier à l’honneur dans les Annales monégasques

Cinq thématiques pour redécouvrir l'histoire du Prince Savant.

En Principauté, l'année 2022 a été principalement marquée par le centenaire de la disparition du Prince Albert Ier. Une année de commémorations, à Monaco mais aussi à l'étranger, qui se conclue par la publication de la première partie des actes du colloque Les carrières d'un prince. Vies et territoires d'Albert Ier de Monaco (1848-1922), qui s'est tenu à Monaco les 24 et 25 septembre derniers.

C'est dans le 46e numéro des Annales monégasques. Revue d'histoire de Monaco que sont compilés de nombreux articles et des archives du Palais Princier, regroupés en cinq thématiques.

La première, Sports et vie au grand air, aborde la vie sportive du Prince Albert Ier, de ses aventures en motocyclette, jusqu'à sa pratique raisonnée de la chasse.

Vient ensuite Militances et exercices du pouvoir, où vous pourrez retrouver un article bien particulier, datant de la jeunesse du Prince Albert Ier. Le Souverain avait en effet assisté aux funérailles de l'écrivain Victor Hugo, le 2 juin 1885, et raconte ce moment historique dans une lettre adressée à son père.

Le thème Le Rayonnement et les engagements internationaux du prince relate la position complexe du Prince Albert Ier face au colonialisme. Y est également abordée la rencontre du Prince avec Mirza Riza Khan, diplomate et pacifiste iranien. Enfin, la participation de Monaco aux soins et à la convalescence de blessés alliés durant la Première Guerre mondiale fait l'objet d'un troisième article.

Trois articles sont également au programme pour le thème Vie savante et œuvre scientifique. Bien entendu, l'on y retrouve l'action du Prince Albert Ier dans les études préhistoriques, mais aussi sa contribution dans les questions liées à la sécurité en mer et à la préservation des ressources halieutiques, puis sa participation à la Société de géographie de Paris, en tant que membre, à partir de 1885.

La cinquième et dernière thématique, Culture artistique et mécénat, s'attarde sur l'opéra Thérèse, de Jules Massenet, créé en 1907 à l'opéra de Monte-Carlo, mais également sur la Princesse Alice de Monaco, seconde épouse du Prince, qui a activement contribué à la vie culturelle de la Principauté.

Un voyage à travers l'histoire, richement documenté, où l'on découvre de nouvelles facettes du Prince Albert Ier, le Prince Explorateur.

