A Paris, le Prince Albert II clôture le Centenaire de la disparition du Prince Albert Ier

Au siège de l'UNESCO, le Prince Souverain a rencontré de nombreux officiels de l'Organisation internationale ainsi que Ministre français de la transition écologique.

En ce début de semaine, le Prince Albert II était à Paris pour rendre hommage à son trisaïeul, le Prince Albert Ier, et ainsi clôturer le Centenaire de la disparition du célèbre Prince Explorateur.

Mercredi, en marge des commémorations, le Prince Albert II s'est entretenu avec la Directrice générale de l'UNESCO Audrey Azoulay en compagnie de Anne-Marie Boisbouvier, Ambassadeur et Délégué permanent de Monaco auprès de l'UNESCO.

Peu avant la conférence présentée par Erik Orsenna et dédiée au Prince Albert Ier, le Prince Albert II a rencontré le Ministre français de la transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu. En tant que représentant du Président Emmanuel Macron, le Prince et le Ministre ont échangé quelques minutes avant d'assister à la conférence.

Une conférence extraordinaire pour clôturer une année extraordinaire

En préambule de la conférence intitulée « La science au service de l'humanité. Le Prince Albert Ier de Monaco et son œuvre », Audrey Azoulay et Anne-Marie Boisbouvier ont prononcé deux allocutions qui rendaient hommage au Prince Albert Ier, un Prince savant, navigateur, mais aussi humaniste et pacifiste.

« Son oeuvre de science, de lumière et de paix trouve tout son sens, ici à Paris. Tout cela fait sens et est une conclusion extraordinaire pour cette année », a déclaré le Prince Albert II, au siège de l'UNESCO.