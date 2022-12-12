Визит Князя Альбера II в Париж в завершение памятных событий по случаю столетия кончины Князя Альбера I.

В штаб-квартире ЮНЕСКО Суверенный Князь встретился с многочисленными официальными представителями международной организации, а также с с французским министром экологических преобразований.

В начале этой недели Князь Альбер II посетил Париж, где почтил память своего прапрадеда Князя Альбера I и тем самым завершил чествование столетия со дня кончины знаменитого Князя-Исследователя.

В среду, «на полях» официальных мероприятий, Князь Альбер II побеседовал с Генеральным Директором ЮНЕСКО Одри Азуле (Audrey Azoulay) в компании с Анн-Мари Буабувье (Anne-Marie Boisbouvier), послом и постоянным представителем Монако при ЮНЕСКО.

© Аксель Бастелло (Axel Bastello) / Княжеский Дворец

Незадолго до конференции Эрика Орсенна (Erik Orsenna), посвященного Князю Альберу I, Князь Альбер II встретился с французским Министром экологических преобразований и развития территорий Кристофом Бешю (Christophe Béchu), представлявшим президента Эмманюэля Макрона (Emmanuel Macron). Князь и Министр провели несколько минут перед конференцией за беседой.

Невероятный доклад в завершение невероятного года

Перед докладом, озаглавленным «Наука на службе человечества. Князь Альбер I Монегасский и его деятельность», Одри Азуле и Анн-Мари Буабувье выступили с речами, воздавая честь Князю Альберу I как ученому, мореплавателю, а также гуманисту и миротворцу.

© Аксель Бастелло (Axel Bastello) / Княжеский Дворец

«Его труды в области науки, просвещения и мира обретают свой полный смысл здесь, в Париже. Все обретает смысл и является чудесным завершением этого года», – заявил Князь Альбер II в штаб-квартире ЮНЕСКО.