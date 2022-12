Robert Lewandowski (FC Barcelone) lauréat du Golden Foot 2022

L'attaquant vedette du FC Barcelone et international polonais Robert Lewandowski (34 ans) a reçu le 20e Golden Foot Award lors de la traditionnelle cérémonie qui s'est tenue mercredi 21 décembre au Grimaldi Forum.

Comme le veut la coutume, Robert Lewandowski a fait modeler son empreinte pour l'éternité auprès des autres légendes du ballon rond, comme Mohamed Salah (2021), Cristiano Ronaldo (2020) ou encore Luka Modric (2019), lauréats des dernières éditions.

"Je suis très heureux et très fier de remporter ce prix. C'est pour moi un immense honneur, a-t-il confié dans une vidéo en amont de la cérémonie. Cela récompense tout ce que je fais et que j'ai fait durant ma carrière et je sais à quel point j'ai travaillé dur pour obtenir tout ça."

Le Polonais faisait partie des dix demi-finalistes cette année, aux côtés notamment de Karim Benzema, Kevin De Bruyne, Mauro Icardi ou encore Giorgio Chiellini.

Fatih Terim a de son côté remporté le prix Golden Foot dans la catégorie des légendes. Sélectionneur de la Turquie à plusieurs reprises, celui qui a évolué en tant que joueur à Galatasaray a été à la tête de la sélection turque lors des Euro 1996, 2008 et 2016.

Le Golden Foot est un prix international prestigieux décerné aux personnalités et aux joueurs de football chaque année pour leurs réalisations sportives et leur personnalité et a la particularité de ne pouvoir être remporté qu'une seule fois.