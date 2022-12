Toutes vos astuces pour faire des économies d’énergie

Éviter les bains, débrancher les prises inutiles, utiliser des multiprises avec interrupteurs... Les lecteurs de Monaco Tribune nous ont envoyé leurs conseils en cette période d'inflation.

La facture d'énergie risque de gonfler en 2023 ! Eh oui, Monaco n'est pas épargné par la crise énergétique, le Gouvernement Princier l'a rappelé le mois dernier, lorsqu'il a annoncé la mise en place d'un bouclier tarifaire.

Si l'augmentation des prix a été « bloquée » à 15% pour les particuliers et les petites entreprises, il n'en demeure pas moins qu'il faudra débourser plus qu'avant. Pour que cette augmentation soit la plus minime possible, vous avez accepté de partager vos conseils et astuces :

« Faire partir ses machines à laver la nuit aux heures creuses, débrancher des prises inutiles. Éteindre ses luminaires dans toutes les pièces de la maison si on ne s'y trouve pas et utiliser des ampoules basses consommation », écrit une lectrice via Facebook, tandis que Jordan ironise : « Moi, j’ai éteint le chauffe-eau (qui représentait quand-même 57% de ma facture d’électricité). Depuis que je prends des douches froides, j’ai même plus besoin de café le matin ».

Pour Véronique, c'est simple, « il vaut mieux préférer les douches aux bains ». Cette lectrice recommande également d'« éteindre toutes les veilleuses (télé ordi …) le soir, de fermer stores et volets dès 18 heures et de programmer ses radiateurs électriques en mode économique pour qu’ils se déclenchent vers 5h30 (...) Vous aurez une température agréable en vous levant le matin ». Certains conseillent aussi d'aérer les pièces le matin pendant 20 minutes avant de tout fermer.

Pour cette autre lectrice, il s'agit de « ne pas laisser couler l'eau au moment de se brosser les dents, faire la vaisselle ou se laver les mains. » Elle préconise par ailleurs les multiprises avec interrupteurs on/off. La SMEG confirme : cela « permet de faire une économie de 85 euros par an ». En cuisine, « je pose un couvercle lorsque je fais bouillir de l'eau », poursuit-elle.

Enfin, astuce simple mais qui demeure certainement la plus efficace pour faire des économies d'énergie : « se couvrir plus ! »