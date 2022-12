Un florilège de livres à découvrir en période de Noël

Une sélection pour tous les goûts et sur mesure issue de la Médiathèque de Monaco.

Chaque période de l'année mérite ses ouvrages dédiés. Noël est une fête que les auteurs aiment particulièrement intégrer dans leurs histoires. Entre fictions, recueils et livres pratiques, la Bibliothèque Louis Notari nous a conseillé plusieurs lectures.

Avant de commencer, nous remercions Ghislaine Rapaire, attachée au sein de la bibliothèque, Sophie Gargiullo, bibliothécaire et Céline Sabine, conservatrice adjointe, pour leurs recommandations.

1. Le tram de Noël

Le tram de Noël, Giosuè Calaciura - Éditions Notabilia, 2020.

Le soir de Noël, un tram parcourt la nuit noire d'une ville (presque) endormie. Le livre nous conte les histoires des laissés pour compte, les rares passagers de ce tram nocturne, dont le quotidien est particulièrement difficile. « Ce n'est pas du tout raconté dans le style tragique, ce sont des tranches de vie qui nous sont données », développe Ghislaine Rapaire.

Chaque chapitre concerne l'un des personnages, le tout raconté autour d'une mystérieuse histoire de bébé abandonné dans ce même tram. Un ouvrage qui n'évoque pas la magie de Noël mais davantage « un conte humaniste », ajoute Céline Sabine. Des illustrations accompagnent les pages de ce (relativement) court récit. À lire !

2. Quelqu'un m'attend derrière la neige

Quelqu'un m'attend derrière la neige, Timothée de Fombelle. Éditions Gallimard Jeunesse, 2019.

Voici un roman à lire à partir de 9-10 ans. Un livreur solitaire, une hirondelle perdue et un jeune homme africain vont se retrouver liés le soir de Noël. Une courte histoire qui n'a pas laissé Céline Sabine insensible. « C'est une histoire très touchante, très belle et qui est dans l'actualité », admet-elle.

Le récit évoque en effet la solitude de certaines personnes ces soirs de fête, mêlée à l'histoire de ce jeune homme qui souhaite fuir son pays. Un beau message pour la jeunesse accompagné des jolies illustrations de Thomas Campi.

3. Cadeaux de Noël

Cadeaux de Noël, Colette. Éditions Babelio, 2015.

Peut-être un classique. Cadeaux de Noël est une compilation de texte écrits par Colette, femme de lettres née en 1873 et l'une des plus célèbres romancières de la littérature française. « Les critiques ont trouvé ce livre surprenant car Colette a toujours affirmé ne pas avoir de souvenirs de Noël. Or, pendant une trentaine d'années, elle a écrit des articles pendant la période de Noël », raconte Sophie Gargiullo.

Certains articles sont à propos de tendres souvenirs liés à la fête, d'autres racontent des Noëls de privation, pendant la seconde Guerre Mondiale ou encore un noël passé avec des soldats en 1914. Colette a d'ailleurs un lien avec la Principauté. Elle est à l'origine du Prix Littéraire de Monaco, créé avec son ami le Prince Pierre, père du Prince Rainier III.

4. Le Noël du commissaire Ricciardi

Le Noël du commissaire Ricciardi, Maurizio de Giovanni. Éditions Rivages, 2017.

Maurizio de Giovanni est un auteur de romans policiers. Il commence par une série de livres à propos du commissaire Ricciardi, découpé par saisons de l'année. Il poursuit par une nouvelle série liée aux différentes festivités.

Notre ouvrage ci-dessus « est un roman policier historique », précise Sophie Cargiullo. « Cela se passe en 1931, pendant la montée du fascisme. C'est à la fois une promenade dans les rues de Naples, un récit historique et une enquête policière », poursuit la bibliothécaire. À lire au coin du feu.

Noël en déco et recettes

Les livres de Noël peuvent aussi être pratiques ! La Médiathèque de Monaco alimente régulièrement son rayon pratique et do it yourself. Ici, ces quatre ouvrages traitent de la décoration :

Seconde Main, 32 tables de fêtes chinées & autant de recettes qui vont avec. François Motte, Sonia Ezgulian, Caroline Faccioli. Éditions Hachette Pratique, 2022.

Noël, créations en papier & carton, Les cahiers de la tribu. 2022.

Décors de fêtes, Holly Becker, Leslie Shewring. Éditions Marie-Claire, 2016.

Déco d'hiver récup en bois à faire soi-même, Sandra Losch. Éditions Saxe, 2021.

Utilisation de matériaux récupérés, tables faites de seconde main, créations artistiques ou encore déco en bois, ces livres compilent de nombreux guides et astuces pour repenser sa décoration de Noël. Pour les grands comme les petits.

Et lorsqu'il est l'heure de passer à table, les livres de recettes sont toujours les bienvenus. Les repas de Noël sont souvent de beaux moments de cuisine alors voici deux ouvrages dans lesquels s'inspirer :

Fêtes végétales, Angèle Ferreux-Maught, Alain Ducasse, Romain Meder. Éditions Alain Ducasse, 2018.

Festin, Victoire Loup. Éditions Hachette Pratique, 2022.

Le premier, comme son nom l'indique, invite à la découverte ou redécouverte de recettes à la fois festives et végétales. Barbecue de légumes d'été, latte de potiron, céleri-rave à la cuillère et condiment cacahuète... De quoi rendre originaux les repas de Noël.

Festin compile des recettes plus communes, contées par des chefs originaires de l'Hexagone. Volaille de Noël, foie gras, bûche, fougasse des treize desserts, mais aussi arancini de la Sainte-Lucie... De quoi dresser un vrai festin.