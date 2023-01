Betclic Elite : L’AS Monaco Basket fait chuter l’ASVEL

Pour la troisième fois de la saison toutes compétitions confondues, les hommes de Sasa Obradovic se sont imposés (63-72) face au champion de France en titre.

Pour la première titularisation de la nouvelle recrue Chima Moneke (12 points, 6 rebonds, 2 contres), les Monégasques ont fait régner la terreur dans la raquette, avec 42 rebonds, contre 27 pour les joueurs de l’ASVEL.

En faisant preuve d’une agressivité défensive impressionnante et dans le sillage d’Elie Okobo (20 points, 8 rebonds), les Roca Boys ont verrouillé le match, confortant leur place de leader du championnat.

L’AS Monaco Basket leader autoritaire

« Pour mon anniversaire, c’est le plus beau cadeau possible, a souri l’entraîneur monégasque. Mes joueurs ont été très sérieux et ont répondu dans l’agressivité des deux côtés du terrain. D’avoir contrôler le rebond nous a permis d’avoir des secondes chances, sans oublier une grosse défense. »

Prochain rendez-vous pour l’AS Monaco Basket, ce mercredi (20h) face à l’Alba Berlin.