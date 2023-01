Euroleague : L’AS Monaco Basket cède en prolongation face à Fenerbahçe

Les Monégasques ont encaissé sur le parquet des Turcs (98-94 a.p.) leur quatrième défaite consécutive à l’extérieur en Euroleague.

Malgré un excellent retour qui leur a permis d’arracher les prolongations, les hommes de Sasa Obradovic ont fini par craquer dans le money-time.

Chima Moneke rejoint l’AS Monaco Basket

Portés par Mike James (23 points, 6 passes, 6 rebonds) et Yakuba Ouattara (19 points, 5 rebonds), qui a signé son record de points dans la compétition, les Monégasques se sont bien battus mais n’ont pas réussi à renverser la rencontre.

L’AS Monaco Basket cinquième du classement

« Ça ne s’est joué vraiment à rien, soufflait Yakuba Ouattara à l’issue de la partie. Ce sont les petits détails qui comptent dans ces matchs. On s’est mis en difficulté en leur laissant des rebonds offensifs, et on manque des paniers faciles aussi. C’est une défaite difficile à digérer. »

Au classement, l’AS Monaco Basket occupe le cinquième rang. Prochain rendez-vous pour la Roca Team, dimanche (16h) en championnat face à Nancy.