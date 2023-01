Euroleague : L’AS Monaco Basket se consume dans la fournaise de Belgrade

Les Monégasques ont concédé une lourde défaite sur le parquet de l’Étoile Rouge Belgrade (92-68).

C’est un match à rapidement oublier pour la Roca Team. Deux jours après le succès retentissant face à l’Olympiakos, les hommes de Sasa Obradovic ont perdu les pédales en Serbie.

Malgré un Mike James (26 points) solide, aucun de ses coéquipiers n’a marqué plus de six points, trop maladroits, à l’image d’Élie Okobo (6 points, à 2 sur 11 aux tirs).

Marshall Glickman, PDG de l’Euroleague, en visite à Monaco

« C’était trop difficile de revenir quand on est derrière comme ça avec un gros écart, a reconnu John Brown. On a fait les efforts mais ce n’est pas suffisant sur la durée. Il nous a manqué beaucoup de choses ce soir, et de la confiance pour espérer faire mieux. On doit rentrer à Monaco, se remettre au travail pour repartir de l’avant au plus vite. »

Prochain rendez-vous pour l’AS Monaco Basket, ce dimanche (18h) face à Cholet.