Marshall Glickman, PDG de l’Euroleague, en visite à Monaco

La patron de la plus grande compétition européenne de basket a été accueilli mardi au sein de la résidence du ministre d’Etat, Pierre Dartout.

À l’occasion du match opposant la Roca Team à l’Olympiacos, Marshall Glickman a effectué une visite de travail en Principauté, en présence des conseillers de Gouvernement, Patrice Cellario et Jean Castellini et du président de l’AS Monaco Basket, Aleksej Fedoriscev.

« Monaco est un endroit merveilleux et un marché intéressant parce qu’il est multiculturel et je pense que c’est très important pour nous, a-t-il confié pour Monaco Info.

Monaco joue très bien, ils ont gagné beaucoup de matchs ce qui les a aidés à arriver à la première place et y rester. Avec Oleksiy Yefimov, ils ont une excellente équipe de management. Il y a beaucoup d’investissements pour cela donc nous sommes optimistes pour le futur. »

L’AS Monaco Basket déjà assurée d’être en Euroleague la saison prochaine ?

Selon les informations de L’Équipe, le club de la Principauté aurait déjà obtenu en coulisse la garantie de faire partie du plateau pour l’exercice 2023-2024. Actuellement en tête de l’Euroleague, la Roca Team devrait de toute façon disputer ua moins les play-offs et donc se qualifier automatiquement pour la prochaine édition, comme la saison dernière.

« Le basket est l’un des sports les plus attractifs en Principauté et nous avons une équipe qui porte haut les couleurs de la Principauté, a confié Pierre Dartout.

C’est important de marquer tout l’intérêt que le Gouvernement monégasque et le Souverain accordent au basket en Principauté et au championnat qui est l’Euroleague. Le fait d’accueillir tous les grands clubs européens à Monaco mais aussi de s’y déplacer est très important et contribue à l’attractivité de la Principauté. »