Генеральный директор Евролиги, Маршалл Гликман, прибыл с визитом в Монако

Руководитель крупнейшего европейского баскетбольного турнира встретился с государственным министром, Пьером Дарту, в его резиденции.

По случаю матча «Roca Team» с «Олимпиакос» Маршалл Гликман приехал с рабочим визитом в Княжество, где встретился с советниками правительства, Патрисом Селарио и Жаном Кастеллини, а также с президентом БК «Монако», Алексеем Федорычевым.

«Благодаря своему культурному разнообразию, Монако – чудесное место и интересный рынок. Думаю, для нас это важно, поделился Маршалл Гликман в эфире Monaco Info.

«Монако» отлично играет, выиграл много матчей, вышел на первое место и удержал его. С Олексием Ефимовым у клуба отличная группа менеджмента. Для этого потребовались крупные капиталовложения, поэтому мы с оптимизмом смотрим в будущее.»

БК «Монако» уже в Евролиге следующего сезона?

Согласно данным издания L’Équipe, монакский клуб уже получил за кулисами гарантию своего участия в сезоне 2023-2024. Сегодня «Roca Team» лидирует в турнирной таблице Евролиги, но, как и в прошлом сезоне, ей все равно придется выйти хотя бы в плей-офф, чтобы получить автоматическую квалификацию в следующий сезон.

«Баскетбол – один из самых привлекательных видов спорта в Княжестве, и наша команда с гордостью несет его флаг, поделился Пьер Дарту.

Важно отметить интерес монакского правительства и Князя к баскетболу в Княжестве и к Евролиге. Очень важно принимать в Монако все крупнейшие европейские клубы и выезжать к ним на игры. Это способствует престижу Княжества.»