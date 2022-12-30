БК «Монако»: 5 знаменательных событий уходящего года
Историческая квалификация, полностью обновленный зал, решающий бросок на последней секунде... Вспомните важные моменты в истории «Roca Team» в 2022 году.
Квалификация в плей-офф Евролиги
В своей первой кампании БК «Монако» обманул все прогнозы и вышел в плей-офф Евролиги.
Игроки Саши Обрадовича чуть было не вырвались в «Финал четырех», уступив «Олимпиакосу» в пятом матче четвертьфинала Евролиги.
Это достойное поражение вывело «Монако» на уровень европейских гигантов, на котором он и остался по сей день, судя по результатам монегасков в текущем сезоне (см. ниже).
Решающий бросок Эли Окобо на последней секунде матча с «Альбой»
Этот бросок монакские болельщики еще не скоро забудут. Абсолютно хладнокровный Эли Окобо на последней секунде матча, когда уже обе команды готовились к дополнительному времени, изумил зал Гастон Медсен на глазах у Князя Альбера II, президента клуба Алексея Федорыча и государственного министра Пьера Дарту.
Великолепным броском французский разыгрывающий подарил своей команде победу над «Альбой» (89-92), повергнув зал Гастон Медсен в эйфорию лучших европейских матчей.
🔥 L’incroyable tir d’Okobo au buzzer qui permet à la #RocaTeam de l’emporter 🤩 @ElieOkobo_0— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) December 16, 2022
🎥 @skweektv pic.twitter.com/BUKdWP8ISs
Обновление зала Гастон-Медсен
После нескольких недель интенсивного обновления, в начале сезона публике был представлен преображенный зал Гастон Медсен.
Радушно принятый монакскими болельщиками, полностью отделанный буком зал Гастон Медсен не оставил равнодушным никого.
Новый с иголочки зал по стандартам Евролиги, готовый принять около 5 000 зрителей, еще сильнее подтолкнул «Roca Team» на высший уровень, наравне с крупнейшими клубами Европы.
Модернизированный зал был торжественно открыт в воскресение, 2 октября, по случаю домашнего матча с «Роанн» в рамках чемпионата. Эта дата навсегда останется в летописи «Roca Team».
Победа над «Реалом» в дополнительном времени
О таких матчах складывают легенды. Монегаскам пришлось немало пережить на площадке европейского гиганта.
Сначала решающий бросок Майка Джеймса на последних секундах позволил «Roca Team» выйти в дополнительное время.
В конце концов БК «Монако» одерживает победу в этом знаковом матче в кильваторе свой американской звезды (28 очков, 4/7 по три очка, 3 отскока, 3 паса).
Место среди лидеров Евролиги
Вот уже второй сезон подряд «Roca Team», выступая в этом самом престижном европейском кубке, быстро подтвердил свои намерения прошлого сезона.
При одиннадцати победах и пяти поражениях в шестнадцати матчах, БК «Монако» заканчивает 2022 год на первом месте в регулярном сезоне, наряду с четырьмя «Басконией», в ожидание матчей «Фенербахче», «Реала» и «Барселоны».
Такие блестящие результаты позволяют во второй половине сезона серьезно надеяться на историческую квалификацию в «Финал четырех» или, по крайней мере, в плей-офф во второй раз подряд.