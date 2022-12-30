БК «Монако»: 5 знаменательных событий уходящего года

Историческая квалификация, полностью обновленный зал, решающий бросок на последней секунде... Вспомните важные моменты в истории «Roca Team» в 2022 году.

Квалификация в плей-офф Евролиги

В своей первой кампании БК «Монако» обманул все прогнозы и вышел в плей-офф Евролиги.

Евролига: «Монако Баскет» выбывает в шаге от «Финала четырех»

Игроки Саши Обрадовича чуть было не вырвались в «Финал четырех», уступив «Олимпиакосу» в пятом матче четвертьфинала Евролиги.

Это достойное поражение вывело «Монако» на уровень европейских гигантов, на котором он и остался по сей день, судя по результатам монегасков в текущем сезоне (см. ниже).

Решающий бросок Эли Окобо на последней секунде матча с «Альбой»

Этот бросок монакские болельщики еще не скоро забудут. Абсолютно хладнокровный Эли Окобо на последней секунде матча, когда уже обе команды готовились к дополнительному времени, изумил зал Гастон Медсен на глазах у Князя Альбера II, президента клуба Алексея Федорыча и государственного министра Пьера Дарту.

Главные болельщики «Roca Team»: Князь Альбер II, Алексей Федорычев и Пьер Дарту / © Дирекция по связям / Стефан Данна (Stephane Danna)

Евролига: БК «Монако» вырвал победу над «Альба» в последний момент

Великолепным броском французский разыгрывающий подарил своей команде победу над «Альбой» (89-92), повергнув зал Гастон Медсен в эйфорию лучших европейских матчей.

Обновление зала Гастон-Медсен

После нескольких недель интенсивного обновления, в начале сезона публике был представлен преображенный зал Гастон Медсен.

Радушно принятый монакскими болельщиками, полностью отделанный буком зал Гастон Медсен не оставил равнодушным никого.

Знакомство с новыми игроками, предсезонная стажировка, обновленный зал – «Roca Team» открыла сезон

Новый с иголочки зал по стандартам Евролиги, готовый принять около 5 000 зрителей, еще сильнее подтолкнул «Roca Team» на высший уровень, наравне с крупнейшими клубами Европы.

Модернизированный зал был торжественно открыт в воскресение, 2 октября, по случаю домашнего матча с «Роанн» в рамках чемпионата. Эта дата навсегда останется в летописи «Roca Team».

Победа над «Реалом» в дополнительном времени

О таких матчах складывают легенды. Монегаскам пришлось немало пережить на площадке европейского гиганта.

Сначала решающий бросок Майка Джеймса на последних секундах позволил «Roca Team» выйти в дополнительное время.

Евролига: БК «Монако» одерживает невероятную победу над мадридским «Реалом»

В конце концов БК «Монако» одерживает победу в этом знаковом матче в кильваторе свой американской звезды (28 очков, 4/7 по три очка, 3 отскока, 3 паса).

Место среди лидеров Евролиги

Вот уже второй сезон подряд «Roca Team», выступая в этом самом престижном европейском кубке, быстро подтвердил свои намерения прошлого сезона.

При одиннадцати победах и пяти поражениях в шестнадцати матчах, БК «Монако» заканчивает 2022 год на первом месте в регулярном сезоне, наряду с четырьмя «Басконией», в ожидание матчей «Фенербахче», «Реала» и «Барселоны».

Такие блестящие результаты позволяют во второй половине сезона серьезно надеяться на историческую квалификацию в «Финал четырех» или, по крайней мере, в плей-офф во второй раз подряд.