AS Monaco Basket : Les 5 moments qui ont marqué l’année 2022

Qualification historique, salle entièrement rénovée, shoot exceptionnel au buzzer... Revivez les temps forts de la Roca Team cette année.

La qualification pour les play-offs de l'Euroleague

Pour sa toute première campagne d'Euroleague, l'AS Monaco Basket a déjoué tous les pronostics en se qualifiant pour les play-offs.

Euroleague : La Roca Team chute aux portes du Final Four

Et les hommes de Sasa Obradovic sont même passés tout proche de se frayer un chemin pour le Final Four, en s'inclinant au terme du match 5 face à l'Olympiakos.

Une défaite avec les honneurs, qui a propulsé Monaco dans les plus hautes sphères du basket européen, comme le confirme la saison actuelle des Monégasques dans la compétition (voir ci-dessous).

Le shoot au buzzer d'Élie Okobo face à l'Alba Berlin

C'est un shoot que les supporters monégasques ne sont pas prêts à oublier. Plein de sang-froid à quelques secondes de la fin du match et alors que les deux équipes se dirigeaient vers une prolongation, Élie Okobo a fait chavirer Gaston-Médecin sous les yeux du Prince Albert II, du président du club, Aleksej Fedoricsev, et du Ministre d'État Pierre Dartout.

Premiers supporters de la Roca Team, S.A.S. Le Prince Albert II, Aleksej Fedoricsev et Pierre Dartout © Direction de la Communication / Stephane Danna

Euroleague : L’AS Monaco Basket décroche la victoire sur le fil face à l’Alba Berlin

Avec un tir primé magnifique, le meneur-arrière français a offert la victoire aux siens face à l'Alba Berlin (89-92), plongeant Gaston-Médecin dans l'ivresse des grandes soirées européennes.

La rénovation de la salle Gaston-Médecin

Métamorphosée en l'espace de seulement quelques semaines, la salle Gaston-Médecin a été dévoilée en début de saison, après plusieurs semaines de rénovations intensives.

Rapidement adoubée par les supporters monégasques, la nouvelle salle Gaston-Médecin tout en bois de hêtre n'a laissé personne indifférent.

Entièrement rénovée et agrandie, la salle Gaston-Médecin se dévoile au grand jour

Un nouvel outil flambant neuf et aux normes de l'Euroleague, avec près de 5000 places, qui propulse encore un peu plus la Roca Team dans la cour des grands et des clubs qui comptent en Europe.

Une salle modernisée qui a été inaugurée pour la première fois dimanche 2 octobre à l'occasion de la réception de Roanne en championnat. Une date qui restera à jamais gravée dans les livres d'histoire de la Roca Team.

La victoire en prolongation face au Real Madrid

C'est le genre de match qui participe à écrire les légendes. Sur le parquet d'un géant européen, les Monégasques sont passés par toutes les émotions.

À commencer par ce shoot au buzzer de Mike James qui a permis à la Roca Team d'arracher la prolongation.

Euroleague : L’AS Monaco Basket fait chuter le Real Madrid au terme d’un scénario fou

Une prolongation finalement remportée par l'AS Monaco Basket, qui a signé ce jour-là l'un de ses matchs références dans le sillage de sa star américaine (28 points, 4/7 à trois points, 3 rebonds, 3 passes).

La place de coleader en Euroleague

Pour sa deuxième saison consécutive dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, la Roca Team a rapidement confirmé tous les prémices entrevus la saison dernière.

Euroleague : L’AS Monaco Basket termine l’année en beauté

Avec onze victoires et cinq défaites en seize rencontres disputées, l'AS Monaco Basket termine l'année 2022 à la première place de la phase régulière, à égalité avec le Baskonia Vitoria, en attendant les matchs du FC Barcelone, de Fenerbahce et du Real Madrid.

Une performance de marque qui laisse entrevoir de grands espoirs pour cette deuxième partie de saison, avec peut-être à la clé, une qualification historique pour le Final Four. Ou au moins les play-offs, pour la deuxième fois d'affilée.