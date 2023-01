Grand retour de la semaine du goût à Monaco

Ce lundi, à l’Hôtel Hermitage, la semaine du goût et des saveurs a officiellement commencé.

La 25ème édition est lancée. Après deux ans d’absence, la semaine du goût et des saveurs signe son retour en Principauté. Ce lundi, l’Hôtel Hermitage accueillait un petit-déjeuner rassemblant une centaines d’invités. Parmi eux, le Prince Albert II, de nombreux chefs cuisiniers et des dizaines d’élèves de la Principauté.

© Direction de la Communication / Michael Alesi

Cette année, le thème culinaire tourne autour de la crevette et de l’avocat. « C’est un accord professionnel qui fonctionne bien, que cela soit en wrap, en mousse ou en verrines donc ça nous semblait judicieux », expliquait Joël Garault, président de l’association Monaco Goût et Saveurs, lundi, au micro de Monaco Info.

Cette semaine, 17 classes de CE1 et CE2 recevront un chef cuisinier, accompagné d’un élève du lycée hôtelier. Cela se déroulera ce jeudi, au travers de différents ateliers autour de la cuisine. Manger sain et équilibré, tout en consommant des produits de saison : l’objectif de la semaine du goût et des saveurs reste inchangé.