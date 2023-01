Plongez dans la pré-saison de Charles Leclerc à quelques semaines de son retour sur les circuits

Du ski de fond à la conduite de rallye sur glace, vivez en immersion trois jours d’entraînement aux côtés du pilote monégasque dans les Dolomites.

Dans une vidéo postée sur son compte YouTube, on peut voir Charles Leclerc faire de l’escalade sur glace, piloter une Alfa Romeo sur une piste glacée ou encore assister à un match de hockey sur glace.

« 24 Heures à Monaco », Charles Leclerc ouvre les portes de son quotidien

L’occasion pour le Monégasque de se projeter sur cette saison 2023 qui arrive à grands pas, avec le Grand Prix de Bahreïn (5 mars) déjà en ligne de mire.

« Ce qui me motive vraiment, c’est gagner. On n’y est pas parvenu l’an dernier mais je compte le faire à présent. Nous devons être aussi préparés que possible et l’entraînement en fait partie, a-t-il reconnu depuis son camp d’entraînement dans les Dolomites, où il s’est préparé aux côtés de son coach Andrea et du pilote Ferrari en WEC, Antonio Fuoco, également pilote de développement en F1 cette année.

Formule 1 : Que retenir de la saison de Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) ?

Je suis à présent plus mature. Chaque saison passée en F1 vous apprend de nouvelles choses et vous évoluez donc en tant que pilote. Je ne me suis pas dit que je devais absolument changer quelque chose mais j’ai appris et j’ai grandi. Pas de profond changement donc, mais une évolution. »