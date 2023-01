Trois femmes inspirantes mises à l’honneur par le MWF Institute

Le Monaco Women in Finance Institute et le webzine Sowl Initiative ont récompensé trois femmes pour leurs actions menées en Afrique, en Occident et en Orient.

C’est dans la douceur et l’élégance feutrée de l’Hôtel Hermitage que s’est déroulée, le jeudi 26 janvier dernier, la remise des Prix « Femmes Inspirantes » du MWF Institute by Sowl Initiative, au cours d’un prestigieux dîner.

Une soirée organisée en partenariat avec le Lions Club de Monaco, présentée et animée par Pascale Caron, co-fondatrice de Yunova Pharma, et Directrice de publication pour Sowl Initiative.

C’est d’ailleurs parmi les 140 femmes interviewées par le webzine que les 12 finalistes ont été sélectionnées en décembre dernier, pour recevoir le Prix « Femme Inspirante » Afrique, Occident ou Orient. Un vote en ligne a été organisé par la suite pour départager les candidates (quatre par catégories).

Pascale Caron et Patricia Cressot, cofondatrice et Présidente du MWF Institute – © Ewa Fournier le Ray

Les Prix remis par des personnalités de la Principauté

L’artiste Laurence Jenk a remis le Prix Sowl Afrique à Awa Sagna, fondatrice de Peuhl Fulani, une marque de prêt-à-porter inclusif, inspiré de la culture Peuhl, un peuple africain. Awa Sagna a également fondé la « Maison de l’Afrique — Berceau de l’Humanité » pour soutenir les artistes et les jeunes startups qui souhaitent se développer entre la France et l’Afrique.

Nadine Renaud Cacace, Directrice du Pôle Monaco international de CFM Indosuez Wealth Management, a remis le Prix Sowl Occident à Christelle Caucheteux, fondatrice de LifeBloomAcademy, un collège où l’équipe pédagogique accompagne les adolescents à être entrepreneurs de leurs vies, en développant leur savoir-être.

Enfin, Bouran Hallani, dite « Boubou », Présidente de l’association « Les amis du Liban » à Monaco, a remis le Prix Sowl Orient à Sophie Leray, pour Women in Leadership (WIL). En 2008, Sophie Leray a fondé le Global WIL Economic Forum, la première plateforme pour les femmes d’affaires dirigeantes au Moyen-Orient et en Asie et a co-écrit un ouvrage sur la place de la femme dans le monde arabe. Depuis son retour en France, elle occupe le poste de Directrice chez Initiative Côte d’Azur, afin de soutenir l’entrepreneuriat local.

La soirée s’est clôturée par une tombola organisée par le Lions Club, au profit de l’association Inside Madagascar. Les heureux gagnants ont remporté de belles photos prises à Madagascar, des paniers garnis et des places pour le prochain Printemps des Arts.