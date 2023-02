AS Monaco : Les supporters et le club se mobilisent pour les deux chocs à venir au stade Louis II

Le Club des Supporters de Monaco et les Ultras invitent tous les fans du club à venir encourager l’ASM pour les deux rencontres cruciales à venir.

En l’espace de seulement trois jours, l’AS Monaco s’apprête à recevoir le Bayer Leverkusen en 16e de finale retour de la Ligue Europa (jeudi 18h45) et l’OGC Nice pour le derby de la Côte d’Azur en Ligue 1 (dimanche 17h05).

« J’ai l’AS Monaco dans le cœur » : Christophe Scarlot

Deux matchs au sommet, qui pourraient conditionner la suite de la saison des Monégasques. Bien embarqués en Ligue Europa avec une victoire en Allemagne à l’aller, les hommes de Philippe Clement le sont également en championnat, après une série de neuf matchs sans défaite (7 victoires, 2 nuls).

Les supporters présents à Leverkusen invités

Et pour poursuivre cette belle dynamique, le Club des Supporters de Monaco (CSM) et les Ultras Monaco 1994 entendent bien donner de la voix lors des deux prochains rendez-vous. Dans un communiqué, le CSM et les Ultras ont appelé tous ses membres, sympathisants et supporters du club à répondre présents en tribune Pesage.

© AS Monaco

De son côté, le club a décidé d’offrir à ses abonnés l’accès à ce match de gala face à l’actuel huitième de Bundesliga. Les moins de 16 ans bénéficieront eux aussi de places gratuites, tout comme les 500 supporters présents en secteur visiteurs à la BayArena.

Breel Embolo et Axel Disasi ont répondu aux supporters

Et pour remercier encore un peu plus ses fans les plus fidèles, le club a permis à une cinquantaine de supporters d’échanger en tête-à-tête avec Axel Disasi et Breel Embolo.

« C’est très plaisant, original et ça permet de briser plus facilement la glace, a confié l’international français et vice-capitaine de l’équipe. Renforcer cette unité dans cette période avec des matchs à enjeux, c’est bénéfique pour tout le monde. »

© AS Monaco

Enfin, pour la réception de l’OGC Nice, malgré la gronde des supporters niçois qui estiment que le club du Rocher a augmenté ses prix pour la rencontre, l’AS Monaco a fixé le prix des places à la même échelle que pour les autres grandes affiches de Ligue 1 au Louis II.

L’AS Monaco a même attribué 2000 places aux supporters de l’OGC Nice alors que le règlement de la Ligue Professionnelle de Football mentionne que les places réservées aux clubs visiteurs doivent représenter 5% de la capacité du stade, avec un maximum de 1000 places.