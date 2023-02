Betclic Elite : L’AS Monaco Basket se fait surprendre à Bourg-en-Bresse

Les Monégasques se sont inclinés au bout du suspense (90-88) face à une séduisante formation de Bourg-en-Bresse, impressionnante d’aisance à trois points.

Malgré cinq joueurs à plus de dix points (Elie Okobo, Jordan Loyd, Alpha Diallo, Matthew Strazel et Donta Hall), les hommes de Sasa Obradovic sont tombés sur une équipe locale en fusion, qui a réussi un 14 sur 25 derrière l’arc.

Yoan Makoundou (AS Monaco Basket) : « Il y a tout ici pour s’épanouir et réussir »

« On doit jouer avec plus d’idées. On ne peut pas se permettre une telle prestation, regrettait l’entraîneur monégasque à l’issue de la partie.

Place à la Coupe de France

Nous avons perdu notre concentration à force de trop vouloir parler avec les arbitres. A force, on y était plus en attaque, et ça s’est propagé sur notre défense. On a totalement perdu le contrôle. C’est un bon avertissement en vue des prochaines rencontres.»

Prochain rendez-vous pour la Roca Team, mercredi soir (19h) en Coupe de France face au Metropolitans 92 de Victor Wembanyama.