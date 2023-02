Euroleague : La grosse perf’ de l’AS Monaco Basket à Berlin

Les Monégasques se sont imposés mercredi soir avec la manière sur le parquet de l’Alba Berlin (102-84).

Dans le sillage d’un Jordan Loyd (12 points, 5 passes) de retour à son meilleur niveau après ses blessures au nez puis à l’épaule, les hommes de Sasa Obradovic se sont offerts un festival offensif, bien aidés par un Donatas Motiejunas éblouissant (22 points).

La première victoire à l’extérieur en Euroleague depuis le succès de prestige contre le Real Madrid (95-94, a.p.), le 8 décembre dernier.

Des retrouvailles explosifs face au Real Madrid

« On voulait vraiment être focus sur la communication entre nous et on a répondu présent en défense, analysait Jordan Loyd. De l’autre côté du terrain, on a du talent à tous les postes, et on a su bien se partager la balle. C’est une victoire importante qui nous permet de préparer la venue du Real vendredi de la meilleure des manières. »

Prochain rendez-vous pour la Roca Team, ce vendredi soir (19h) pour un choc à Gaston-Médecin face au Real Madrid.