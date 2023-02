Faites un don et participez à la protection de la biodiversité marine

La conservation de la biodiversité marine du Sanctuaire Pelagos se poursuit. Pour pouvoir financer un Plan de Gestion précis, Monaco annonce la création d’un fonds volontaire.

Le sanctuaire Pélagos fait partie des 39 aires marines protégées de la Méditerranée. Cette zone de 75 000m2 a été définie après la signature de l’Accord tripartie Pelagos en 1999 par la France, l’Italie et Monaco. Il y a deux ans, les trois pays se sont mis d’accord sur un « Plan d’Action Pelagos 2022-2027 », un Plan de Gestion complet pour préserver cette biodiversité que vous pouvez retrouver sur cette page. Pour financer ces opérations, l’Accord Pelagos a récemment mis en place un Fonds Volontaire Pelagos.

Monaco continue de protéger ses petits poissons

Grâce au Ministère de la Transition Ecologique en France, à celui de l’Environnement et Sécurité Énergétique en Italie et aux associations, et avec l’aide du Gouvernement Princier, le Fonds Volontaire Pelagos a déjà reçu un demi-million d’euros. Ces sommes récoltées seront utilisées par chacun des pays concernés. Par exemple, la participation de l’association Nage Libre vise à cofinancer le développement d’une carte du risque causé par le bruit sous-marin aux cétacés du Sanctuaire Pelagos.

Le Fonds Volontaire est ouvert aux dons des particuliers. Toute personne qui souhaiterait donner peut s’adresser au secrétariat du Sanctuaire Pelagos via secretariat@pelagossanctuary.org . Il sera bientôt possible de faire des dons directement sur le site internet.

Le Sanctuaire Pelagos

Le Sanctuaire Pelagos est la seule zone transfrontalière internationale dédiée à la protection des mammifères marins en mer Méditerranée. C’est une zone caractérisée par une biodiversité importante, dans laquelle huit espèces de cétacés sont régulièrement observées et où le phoque moine peut aussi être aperçu, mais plus rarement. L’Accord a été créé dans le but d’améliorer la conservation de l’environnement marin en évaluant et en gérant l’impact de l’homme sur les espèces et sur l’habitat des mammifères marins. Le Sanctuaire est une « Aire Spécialement Protégée d’Importance Méditerranéenne. »