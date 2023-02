La Collection de Voitures du Prince va accueillir 12 Porsches de sport

Du 20 février au 20 mars 2023, une exposition de voitures de sport Porsche se tiendra à Monaco.

Le Cercle des Amis de la Collection de Voitures du Prince Albert II a souhaité rendre hommage au constructeur allemand, à l’occasion de son 75e anniversaire. Un Cercle passionné par l’automobile, de course notamment, et dont les membres réunissent collectionneurs, ancien pilotes et passionnés.

Une exposition sur le Port Hercule, au sein de la Collection de Voitures du Prince, où le public pourra découvrir douze voitures de course et de sport, parmi les plus emblématiques de Porsche. Certains modèles sont prêtés par le Service « Héritage et Musée » Porsche de Stuttgart, ville où est né le constructeur automobile.

Parmi ces voitures, trois modèles de 911 et une 908 « longue queue », qui seront accompagnés des modèles 917 et 962C, victorieux aux 24 heures du Mans, ainsi que la 911 GT1 aux couleurs du Champion Racing, qui a remporté le championnat des USA en 1998. Un autre modèle 908 « short tail » de 1969, appartenant à la collection Princière, sera exposé, ainsi qu’un véhicule de compétition, conduit par Hans Herrmann et Kurt Ahrens en 1968 lors du Grand Prix d’Autriche.

Infos pratiques :