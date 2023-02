Le célèbre magazine GEO met en lumière la Fondation Prince Albert II

Célèbre pour ses rapports détaillés et ses superbes photographies, la revue consacre tout un article aux initiatives de la Fondation du Prince pour l’océan, la forêt et l’humain.

La Principauté est souvent associée aux océans, mais pas que. C’est le message qu’a voulu faire passer le magazine GEO à travers un article publié le 7 février dernier. « Si la Principauté est plus souvent associée à l’océan, du moins aux yeux du grand public, la Fondation Prince Albert II de Monaco (FPA2), qui a vu le jour en 2006, traite aussi bien de la protection du milieu marin que de celle des milieux terrestres », peut-on lire d’emblée.

Olivier Wenden, le vice-président et administrateur délégué de la Fondation s’y confie en interview, notamment au sujet des projets de préservation de la biodiversité dans le bassin méditerranéen, des régions polaires et des « pays les moins avancés. » Le programme Forests and Communities Initiative (FCI) a été expliqué en détail. Il permet, en bref, de protéger les forêts en impliquant les peuples autochtones et des communautés locales.

Philippe Mondielli, le directeur scientifique de la Fondation Prince Albert II, a également été interrogé pour évoquer le rôle de la science dans la sauvegarde de la planète. Il se confie sur une expérience vécue au Maroc, pour appuyer ses propos.

Retrouvez l’article complet ici.