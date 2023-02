Les ports de Monaco nettoyés de fond en comble

Environ cinq tonnes de déchets sont repêchées chaque année.

L’opération de nettoyage des fonds marins a eu lieu la semaine du 6 février. Elle permet, tous les ans, de faire remonter à la surface les déchets enfouis dans les ports de Monaco.

« Les plongeurs ramassent les déchets qu’ils trouvent au fond. Ces derniers sont stockés sur les bateaux avant d’être ramenés sur la plage », explique au micro de Monaco Info Laurent Boulmier, gérant de Prodive. Depuis sa création, cette société spécialisée dans les travaux sous-marins oriente ses actions en faveur de l’environnement. Les Ports de Monaco ont d’ailleurs obtenu, en 2011, la certification européenne « Ports Propres » et en 2020, la certification « Ports Propres Actifs en Biodiversité ».

En plus des actions ponctuelles, comme le nettoyage des fonds marin, « une équipe est présente au quotidien sur le Port de Fontvieille pour le nettoyage des quais et du plan d’eau », précise sur la chaîne monégasque Jean Christophe Soler, Chargé Environnement Sécurité SEPM.

Bonne nouvelle : la quantité de déchets retrouvés diminue chaque année, preuve que la population est de plus en plus sensible à la protection des écosystèmes sous-marins.