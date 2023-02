L’International University of Monaco lance une nouvelle formation

Elle vise les juristes, fiscalistes, conseillers financiers et patrimoniaux exerçant dans le domaine de la gestion des grandes fortunes familiales.

Ce programme de 120 heures, porté par l’IUM et la branche monégasque du réseau professionnel STEP (Society of Trust and Estate Practitioners), a été présentée jeudi 2 février dernier, lors d’un petit-déjeuner/conférence en présence de Jean Castellini.

« Quand les standards montent, les compétences doivent monter également. La qualité des services qui sont proposés aux clients mais aussi aux professionnels, doivent suivre le même chemin », commentait au pupitre le Ministre des Finances et de l’Économie.

Une formation entièrement en anglais, qui a pour objectif de valoriser les compétences en planification successorale internationale, en ingénierie patrimoniale et en gestion patrimoniale internationale à Monaco, mais aussi en Europe.