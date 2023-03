L’International University of Monaco lancia un nuovo corso

È rivolto ad avvocati, commercialisti, consulenti finanziari e patrimoniali che operano nel campo della gestione di grandi patrimoni familiari.

Il programma di 120 ore, gestito dall’IUM e dalla sezione monegasca della rete professionale STEP (Society of Trust and Estate Practitioners), è stato presentato giovedì 2 febbraio in occasione di una colazione/conferenza alla quale ha partecipato Jean Castellini.

“Quando gli standard si elevano, devono elevarsi anche le competenze. La qualità dei servizi offerti ai clienti e anche ai professionisti deve seguire lo stesso iter”, ha commentato il Ministro delle Finanze e dell’Economia.

Un corso interamente in inglese, che mira a migliorare le competenze in materia di pianificazione immobiliare internazionale, ingegneria del patrimonio e gestione patrimoniale internazionale a Monaco, ma anche in Europa.