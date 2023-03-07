Международный университет Монако открывает новую образовательную программу

Программа составлена для юристов, специалистов по налогам, финансовых и имущественных советников, работающих в области управления крупными семейными состояниями.

Эта программа, рассчитанная на 120 часов, разработана Международным университетом Монако и монакским филиалом профессиональной сети STEP (Society of Trust and Estate Practitioners). Она была представлена в четверг, 2 марта, на завтраке-конференции в присутствии Жана Кастеллини.

«Когда стандарты растут, компетенции должны расти вместе с ними. Качество услуг, предлагаемых клиентам и работникам отрасли, должны следовать по тому же пути», прокомментировал с кафедры Министр финансов и экономики.

Международный университет Монако: 5 причин успеха

Обучение ведется только на английском языке. Оно ставит перед собой цель – усовершенствовать компетенции в международном наследственном планировании, имущественной инженерии и международном имущественном управлении в Монако и в Европе.