Des montres de luxe pour soutenir le Rallye Aïcha des Gazelles

L’horloger suisse KF Masterpieces sponsorise deux équipes de cette aventure 100% féminine.

Plus qu’un bijoux : un symbole. Alors que les 380 participantes s’élancent de Monaco et Nice ce samedi 4 mars, direction le Maroc, l’horloger suisse KF Masterpieces apporte sa pierre à l’édifice en soutenant le Rallye Aïcha des Gazelles : un rallye 100% féminin, soutenu par la Fondation du Prince Albert II et placé sous le Haut Patronage du Roi du Maroc, où les binômes doivent parcourir le moins de kilomètres possible, sans aucun moyen de navigation électronique et sur plusieurs étapes.

Cette 32e édition s’achèvera le 18 mars ; les participantes seront donc en plein cœur de l’aventure à l’occasion du 8 mars, Journée Internationale des Droits des Femmes.

L’occasion pour KF Masterpieces de réaffirmer son engagement en faveur de l’équité entre hommes et femmes. La marque n’attribue d’ailleurs pas de genre à ses bijoux, en rappelant que les goûts et les tailles varient d’un pays à l’autre, selon les cultures.

Rallye Aïcha des Gazelles 2023 : Alexia Clementi, Alice Armengaud, un équipage monégasque pétillant au départ

Sollicitée par les participantes qu’elle sponsorise, la marque a tout de suite pris la demande au sérieux. « Nous sommes partenaire officiel du Rallye et nous soutenons les équipages 106 et 108. (…) KF et le Rallye partagent des valeurs communes : l’entraide, la persévérance, la tolérance, le courage, l’audace, le respect et la précision », explique Claire Froté, responsable du marketing et de la communication pour la marque d’horlogerie. Née en 2016, l’entreprise propose des montres réalisées entièrement sur-mesure, avec chaque détail intégralement personnalisable, du cadran aux aiguilles, en passant par le bracelet.

« C’est l’aventure, on ne sait pas ce qui nous attend »

C’est d’ailleurs la couleur orange du Rallye qui a été choisie pour les bracelets des montres offertes aux participantes. « On s’inscrit bien sûr en marge du règlement, qui interdit certaines montres. Mais on offre à nos Gazelles une possibilité sympa de se situer en un clin d’œil. Elles pourront se diriger à l’ancienne, grâce à une carte et une règle, mais nos montres ont des aiguilles des heures et des minutes très fines, pour qu’elles ne soient pas gênées, et une aiguille orange, que l’on peut pointer en direction du soleil, qui permet de trouver les points cardinaux et les degrés », ajoute Claire Froté.

Sigrid et Sonia font partie des équipages 106 et 108, les équipes sponsorisées par KF Masterpieces. Les deux femmes originaires d’Occitanie représenteront l’association qu’elles ont créée : « Pour Eux Pour Elles », qui vise à accompagner et soulager les personnes atteintes de maladies graves, ainsi que leurs proches pour leur apporter soutien, conseils et bien-être au quotidien. Et pour cause : Sonia et Audrey, la coéquipière de Sigrid, se sont respectivement battu contre une rupture d’anévrisme et un cancer du sein.

Pour elles, participer au Rallye est avant tout un challenge personnel : « C’est l’aventure, on ne sait pas ce qui nous attend, mais on est prêtes. On va lâcher prise : c’est beaucoup de joie, de bonheur, d’excitation, explique Sonia avec émotion. J’avais besoin de quelque chose que je ne ferais que pour moi : c’est moi avant tout. Pour une femme, c’est rare ! »

« On veut montrer de quoi on est capable. Le Rallye des Gazelles montre que les femmes sont capables de beaucoup de choses, on va porter avec nous des valeurs. On n’est pas en compétition contre l’homme : on est en compétition contre nous-même », ajoute Sigrid.

Les montres du Rallye seront par la suite mises en vente, au profit de l’association.