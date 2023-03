Euroleague : L’AS Monaco Basket fait tomber le Panathinaïkos

Les Monégasques se sont imposés face aux Grecs (84-70) dans le sillage de Jordan Loyd et Alpha Diallo.

Pour le retour à Gaston-Médecin des deux anciens Roca Boys, Paris Lee et Dwayne Bacon, sous le maillot du Panathinaïkos, les hommes de Sasa Obradovic ont marqué les esprits en décrochant une victoire convaincante.

Avec un duo Loyd-Diallo (18 points chacun, 8/13 à trois points à eux deux) des grands soirs, les Monégasques en ont profité pour récupérer la quatrième place à Fenerbahçe au classement.

Monaco enchaîne en Euroleague

« C’est une victoire importante pour nous. Nous avons eu des bonnes rotations, analysait l’entraîneur monégasque à l’issue de la partie.

Ronny Turiaf : « L’AS Monaco Basket participe à porter haut le basket français en Europe »

Tous les joueurs se sont donnés à fond. Nous avons mis beaucoup d’agressivité en défense, et ça a payé avec de nombreux ballons de transition. Maintenant on doit basculer vers Baskonia après avoir fini tard ce soir (mercredi), et nous avons peu de temps pour préparer cette rencontre. »

Prochain rendez-vous pour la Roca Team, ce vendredi (20h30) face au Saski Baskonia.