Fin de la roller station, où continuer à rouler ?

La roller station, ouverte exceptionnellement à la place de la patinoire, a fermé ses portes le 26 février dernier. Où est-ce que les amateurs de roller peuvent continuer à pratiquer ?

Après trois mois d’ouverture, la roller station de 1 000 m2 n’accueille désormais plus de patins à roulette. Reviendra-t-elle ? « Une réflexion est actuellement menée par le Conseil Communal à ce sujet », nous répond la Mairie de Monaco. En attendant d’en savoir plus sur l’avenir du Stade nautique Rainier III à l’hiver prochain, les mordus de roller peuvent toujours parcourir la côte.

Ne quittons pas trop vite la Principauté. Le Rocher accueille un skatepark, ouvert depuis 2012. Situé juste à côté du Musée Océanographique, le lieu surplombe la mer et offre près de 300m2 de terrain de jeu.

Un peu plus loin, de Nice à Villeneuve-Loubet, il est possible de longer la Côte d’Azur sur 14 kilomètres, en passant par Saint-Laurent du Var et Cagnes-sur-Mer. À la clé, des pistes cyclables récentes et sans interruption sur lesquelles les rollers sont parfaits. Vous êtes plutôt roller artistique ? Le Roller skate Club d’Antibes propose des cours à l’année, avec différents niveaux. Le groupe part régulièrement se balader sur le bord de mer et organise même des soirées à roller !