Pour la Journée internationale des forêts, participez à une balade guidée près de Monaco

En partenariat avec Monaco et la commune de Roquebrune-Cap-Martin, l’Office nationale des forêts présentera une animation gratuite le 18 mars.

À l’occasion de la 11ème Journée internationale des forêts, le mardi 21 mars, l’Office nationale des forêts (ONF) organise une semaine complète d’animations et d’événements partout en France. L’objectif, « explorer les forêts de 1001 façons » sur le thème de cette année 2023 : les forêts et la santé. Au programme, jeux de pistes, conférences, ciné-débats, rallyes photo et de nombreuses sorties natures.

300 plantes distribuées gratuitement à Monaco

Aux alentours de Monaco, ce sont des balades d’1h30, commentées par des agents de l’ONF, dont pourront profiter les curieux le samedi 18 mars. Au départ de Roquebrune-Cap-Martin, les participants pourront découvrir le patrimoine naturel et culturel et profiter d’animations orientées sur l’alimentation et la santé en forêt. Depuis la commune balnéaire, direction le Mont-Gros via un sentier de randonnée pour admirer la vue la Principauté et la Méditerranée.

L’ONF agit dans ces forêts

L’occasion pour l’ONF de présenter au public ses actions menées localement, mises en place dans le cadre du partenariat avec la Principauté et la commune de Roquebrune-Cap-Martin instauré en 1986, à la suite d’importants incendies. Cet accord vise à protéger les forêts, leur biodiversité et l’accueil du public via la création de sentiers d’interprétation, de balades connectées, de points de vue panoramiques et d’installation d’hôtel à insectes.

Pour participer, inscrivez vous gratuitement en ligne sur cette page.

Horaires des balades :