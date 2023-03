Susie Wolff nouvelle directrice générale de la F1 Academy

Le tout nouveau championnat de F1 Academy 100% féminin a une nouvelle directrice : Susie Wolff.

L’ancienne pilote de DTM, première femme à conduire lors d’un week-end de course en Formule 1 et ancienne Team principal de l’écurie Venturi en Formule E a été nommée directrice générale de la F1 Academy. Susie Wolff réside avec son mari Toto Wolff et leurs enfants en Principauté depuis 2016.

« C’est l’occasion de promouvoir un véritable changement dans notre industrie en créant la meilleure structure possible pour dénicher et aider les talents féminins dans leur cheminement vers le haut niveau du sport automobile, sûr et en dehors des circuits, a confié Susie Wolff après l’annonce de sa nomination.

Aider les femmes à atteindre leurs rêves

Je crois que la F1 Academy peut représenter quelque chose au-delà de la course. Il peut inspirer les femmes du monde entier à poursuivre leurs rêves et à réaliser qu’avec talent, passion et détermination, il n’y a pas de limite à ce qu’elles peuvent accomplir. Je tiens à remercier Stefano (Domenicali) de m’avoir confié un rôle qui compte autant pour moi personnellement que professionnellement. »

Pour rappel, ce championnat verra s’affronter quinze pilotes au sein de cinq écuries différentes. Vingt-et-une courses seront au calendrier. Les écuries ART Grand Prix, Campos Racing, Rodin Carlin, MP Motorsport ou PREMA Racing seront sur la grille de départ.