Un adolescent retourne sa voiture devant l’Hôtel Fairmont

Le jeune de 16 ans conduisait une voiture sans permis.

Plus de peur que de mal ce samedi 11 mars. Aux alentours de 18 heures, une Citroën AMI, électrique et sans permis, prend le virage en épingle à hauteur du Fairmont. Mais le véhicule est trop rapide pour ce virage de Formule 1, considéré comme le virage de championnat qu’il faut prendre le plus lentement au monde.

Après un crissement de pneus, la voiture se renverse et est heureusement arrêtée par les plots du trottoir, où se trouvaient quelques passants.

La scène a été filmée et massivement relayée sur les réseaux sociaux. La voiturette faisait, semble-t-il, l’objet de plusieurs vidéos, où on la voyait rouler à vive allure dans les rues de Monaco. A bord du véhicule, deux personnes : le conducteur, âgé de 16 ans, et un passager de 22 ans. Tous deux sont, d’après la presse locale, résidents français.

Pris en charge par les secours, et transportés au Centre Hospitalier Princesse Grace, ils ne souffrent que de contusions légères.

Selon Monaco-Matin, quatre pompiers ont pu remettre la voiture sur ses pneus, pendant que des agents de la circulation régulaient le trafic. Le quotidien indique également que, selon le Parquet général de Monaco, le conducteur n’avait consommé ni alcool ni stupéfiants. La voiturette a toutefois été mise en fourrière.