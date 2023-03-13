Возле отеля Fairmont перевернулась машина с подростком за рулём

16-летний подросток управлял автомобилем, для которого не нужны права.

Всё хорошо, что хорошо кончается. В субботу, 11 марта, около 6 часов вечера электромобиль Citroën AMI, для управления которым не требуются права, не вписался в знаменитый крутой поворот возле отеля Fairmont. Автомобиль оказался слишком быстрым для этого культового виража «Формулы-1». Считается, что из всех трасс чемпионата его нужно проходить медленнее всех.

После визга шин автомобиль перевернулся и, к счастью, был остановлен бордюрным камнем, где напугал нескольких прохожих.

Это видео с места происшествия быстро стало вирусным в соцсетях. По всей видимости, автомобиль был главным героем нескольких видеороликов, на которых видно, как он на большой скорости рассекает по улицам Монако. В салоне автомобиля находились два человека: 16-летний водитель и 22-летний пассажир. Оба, по данным местной прессы, являются жителями Франции.

ВИДЕО. В Монако Ferrari наезжает на два мотороллера

О них позаботились службы неотложной помощи и доставили в Больницу Княгини Грейс. К счастью, они отделались лишь легкими ушибами.

Как отмечает Monaco-Matin, четверо пожарных смогли поставить автомобиль на шины, в то время как сотрудники патрульной дорожной службы регулировали движение. Газета также сообщает, что, согласно прокуратуре Монако, в крови водителя не были обнаружены ни алкоголь, ни наркотики. Тем не менее автомобиль был эвакуирован.