С момента своей публикации видеоролик блогера G-E SUPERCARS набрал на сегодняшний день 450 000 просмотров.

Одни выдвигают различные версии произошедшего. Другие – с облегчением вздыхают, что столкновение не причинило большего ущерба. Третьи – просто восхищаются красотой автомобиля. В разделе комментариев последнего ролика блогера G-E SUPERCARS – повышенная активность. С момента своей публикации 22 августа ролик набрал 450 000 просмотров.

И это не удивительно, ведь он – просто уникален. Великолепный синий Ferrari стоимостью 3,5 миллиона евро случайно наезжает на два припаркованных перед ним мотороллера. Сцену запечатлел блогер G-E SUPERCARS, снимающий роскошные автомобили и насчитывающий более 61 000 подписчиков в YouTube. Проездом в Монако со своей подругой, он не удержался от соблазна снять гибридный болид «LaFerrari», подъезжающий к стоянке на проспекте Спелюг, рядом с рестораном Рампольди.

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За рулем был шофер хозяина автомобиля. Он вышел из Ferrari в ожидании владельца. Неужели он забыл включить ручной тормоз? Скорее всего так оно и было, потому что через пару секунд автомобиль тронулся с места, чуть разогнался и, несмотря на попытку водителя вернуться в салон, наехал на два припаркованных перед ним мотороллера. Один из водителей мотороллеров инстинктивно отскочил в сторону, чуть не став жертвой столкновения.

Инцидент произошел на глазах у владельца Ferrari. В ролике видно, как он в панике бежит к автомобилю и кричит шоферу об опасности. По информации издания Monaco Matin блогер снова встретил болид на улице через несколько дней и заснял царапины на его бампере. Несмотря на пустячность этих повреждений, наши коллеги из Monaco Life считают, что ремонт бампера может обойтись владельцу в несколько десятков тысяч евро. А Monaco Matin сообщило, что владелец Ferrari дал пострадавшим наездникам свои визитные карточки.