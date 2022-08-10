Чтобы восхититься самыми разнообразными Ferrari, поклонникам итальянской марки следовало бы приехать в Княжество.

В Монако – целая армия Ferrari. По данным твита Car Industry Analysis в 2021 году на 1 000 жителей Монако приходилось 2,86 автомобиля Ferrari. В перерасчете на все население в Княжестве – чуть больше сотни Ferrari.

С таким блестящим рейтингом Монако занимает первое место в мире по количеству Ferrari на душу населения. Далеко впереди Андорры и Люксембурга, занимающих второе и третье места.

Хотите увидеть как можно больше Ferrari? Езжайте в Монако! Вы увидите их и в Казино Монте-Карло, и в порту Фонвъей и в Старом городе. В прошлом году на 1 000 жителей Княжества приходилось 2,86 Ferrari. Это – самый высокий рейтинг в мире. pic.twitter.com/eClYqIjhCh — Car Industry Analysis (@lovecarindustry) 20 июля 2022

Итальянская автомобильная марка живет с Княжеством в настоящей идиллии. В июне этого года перед Казино Монте-Карло собралось 144 Ferrari. Кроме того, Scuderia Ferrari заключила контракт с Шарлем Леклером, монакским пилотом Формулы 1.